Жительница Оренбуржья задержана за попытку заживо сжечь своих знакомых

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

Правоохранители задержали жительницу Оренбургской области за попытку заживо сжечь своих знакомых на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СКР.

По предварительной версии, жительница села Трудового Ташлинского района 13 февраля находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Садовой. В это же время здесь спали двое ее знакомых. По версии следователей, в какой-то момент женщина подожгла мебель.

"Убедившись в горении подожженных предметов, подозреваемая через оконный проем покинула дом и скрылась с места происшествия", – отметили в СКР.

Потерпевшие проснулись и смогли потушить пожар. Против возможной поджигательницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее дело о покушении на убийство двух человек возбудили в Ульяновской области. По предварительной версии, 21-летний юноша из-за ревности сбил на своем автомобиле знакомую и молодого человека. Затем он вышел из авто и ударил мужчину ножом. Пострадавших госпитализировали, нападавшего заключили под стражу.

