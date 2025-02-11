Женщина задушила плачущую дочь подушкой на Ставрополье

Фото: stavropol.sledcom.ru

Жительница Ставрополя подозревается в убийстве четырехмесячной дочери, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в телеграм-канале.

По данным ведомства, вечером 10 февраля в одном из многоквартирных домов подозреваемая, раздраженная плачем 4-месячной дочери, задушила ее подушкой. О произошедшем в полицию заявил отец ребенка, который вернулся с работы.

Женщина задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Таганроге задержали женщину, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. По предварительной информации, задержанная в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум сыновьям телесные повреждения, после чего положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и оставила там. В результате один ребенок скончался, второго доставили в больницу.