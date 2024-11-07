В Кузбассе пьяный бездомный заманил девочку на кладбище и надругался

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Пьяный бездомный в Мариинске Кемеровской области заманил конфетами шестилетнюю девочку на кладбище и там над ней надругался. Об этом в телеграм-канале сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Мариинский городской суд заключил под стражу 52-летнего мариинца, который обвиняется в совершении преступления. Из материалов дела следует, что 4 ноября в дневное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице девочку и под предлогом угощения конфетами насильно унес ее на расположенное неподалеку городское кладбище. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

В свою очередь, очевидец произошедшего сообщил семье девочки о том, что неизвестный унес ее в сторону кладбища. Мать отправилась на поиски и нашла дочь, которая ей рассказала о случившемся. Подозреваемого в кратчайшее время установили и задержали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве против гражданина Узбекистана, подозреваемого в похищении 11-летней девочки и надругательстве над ней, возбудили уголовное дело. Со слов потерпевшей, мужчина угрозами увел ее с детской площадки в Москве, после чего в лесопарковой зоне совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мигранта задержали правоохранители Царицына. Мужчина заключен под стражу.