Столичная полиция арестовала мигранта, подозреваемого в похищении 11-летней девочки

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Против гражданина Узбекистана, подозреваемого в похищении 11-летней девочки и осуществлении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратились родители девочки, которые рассказали, что их дочь вышла на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Через некоторое время отец девочки снова позвонил в полицию и сообщил, что дочь уже дома.

По словам девочки, незнакомый мужчина угрозами увел ее с детской площадки, после чего надругался над ней в лесопарковой зоне. Позже правоохранители Царицына задержали 27-летнего гражданина Узбекистана.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый заключен под стражу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки на срок 1 месяц 30 суток. 31 августа школьница вышла на прогулку, но домой так и не вернулась. К правоохранителям обратился отец школьницы.

Четыре дня ее искали более 140 полицейских и волонтеров. Тело ребенка нашли 3 сентября в подвале дома, в котором она проживала.