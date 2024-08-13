Мужчина надругался и убил двухлетнюю девочку в Самарской области

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Нетрезвый мужчина надругался и убил двухлетнюю девочку в Чапаевске Самарской области, сообщает сайт "Комсомольской правды".

ЧП произошло 11 августа 2024 года. По Следователи управления СК по региону возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Подозреваемого задержали спустя некоторое время после случившегося.

По данным СМИ, в тот день мама ребенка была на работе, а девочка оставалась у бабушки в частном доме, куда зашел в гости сосед пенсионерки Сергей. По словам женщины, он всегда был вхож к соседям, потому что окружающие не считали его опасным, хоть и знали, что он состоит на учете в психиатрической больнице. Однако в день инцидента бабушка ребенка поняла, что сосед нетрезв и попросила его уйти.

В доме был также сводный брат матери и тети девочки, наблюдавший за игравшей во дворе племянницей. Он предупредил бабушку, что его некоторое время не будет при ребенке. Сама пенсионерка, уверенная, что сосед ушел, отвлеклась на домашние дела. Однако спустя несколько минут она обратила внимание, что ребенок пропал.

Женщина искала внучку на протяжении сорока минут. К поискам присоединились дядя ребенка и сосед Сергей. Именно он обнаружил еще живую девочку и начал кричать. Тогда дядя ребенка забрал ее и принес в дом бабушки, куда вызвали скорую помощь.

В издании подчеркнули, что мама девочки узнала о трагедии только после возвращения с работы, когда ребенка уже не было в живых. Следователи забрали бабушку и маму в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого, которым оказался сосед Сергей. На допросе он рассказал, что сломал девочке руки, ноги и копчик, а также избил ее. Помимо побоев эксперты обнаружили на лбу ребенка открытую рану.

"Сергей состоит на учете в психбольнице, поэтому есть вероятность, что он сможет избежать правосудия. На допросе он попытался всю вину свалить на маму племянницы, якобы она выпивала вместе с ним, поэтому не уследила за дочерью. Брата тоже сейчас держат в отделении, может, подозревают, а может, чтобы ничего не натворил в состоянии аффекта", – рассказала тетя ребенка.

Она также подчеркнула, что подозреваемый был ранее осужден за убийство. При этом семья погибшей девочки общалась с его родственниками, а сам Сергей время от времени играл с ребенком, но никогда не оставался с ней наедине, отметила тетя девочки в беседе с "Газетой.ру".

"Никто не слышал ничего, потому что она (девочка. – Прим. ред.) знакома с ним, росла с ним. Она ничего не боялась. Он ее взял, туда утащил. Это произошло за 10 минут", – заключила тетя ребенка.

Ранее Свердловский областной суд назначил преподавателю музыки 23 года колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над 22 детьми. Кроме того, мужчине нельзя будет преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми, а также в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов. Потерпевшим учитель должен будет выплатить свыше 8 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.

