Гендиректора ЧЭМК арестовали по делу о педофилии

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Генерaльного директорa Челябинского электрометaллургического комбинaта (ЧЭМК) Павла Ходоровского отправили в СИЗО по делу о педофилии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Центральный районный суд Челябинска арестовал его на два месяца – до 10 августа 2024 года.

Также суд до 10 августа заключил под стражу другую фигурантку дела, которую обвиняют в педофилии.

11 июня, по информации Следственного комитета, мужчину задержали по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. В связи с этим на него завели уголовное дело.

Ранее суд в Москве осудил мужчину на 15,6 года колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности восьмерых несовершеннолетних. По версии следствия, фигурант вступил в переписку с 13-летней девочкой. Используя псевдоним, он в соцсетях обсуждал с ней интимные темы, а также предлагал принять участие в сексуальных действиях за деньги. Так же он поступил в отношении еще семерых пострадавших детей.

