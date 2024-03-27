В Башкирии мужчина надругался над семилетней девочкой

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Правоохранительные органы задержали двадцатитрехлетнего жителя Туймазы, напавшего на семилетнюю девочку и, по предварительным данным, изнасиловавшего ее. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась жительница города Октябрьского. Она утверждала, что ее дочь подверглась нападению со стороны мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

По информации следкома региона, подозреваемый ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

"В ходе допроса подозреваемого после предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном", – говорится в сообщении.

На настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

По информации РИА Новости, мужчина заманил жертву в подвальное помещение, позвав посмотреть на котят.

Ранее стало известно, что в России предложили предоставлять адвоката пострадавшим от насилия детям. В настоящее время в рамках Уголовно-процессуального кодекса адвокат предоставляется тогда, когда ребенку еще не исполнилось 16 лет, только по ходатайству его законного представителя.