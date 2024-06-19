Суд приговорил мужчину к 24 годам колонии за убийства женщины и девочки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы приговорил 59-летнего Алексея Громкова к 24 годам колонии строгого режима за убийства и изнасилование женщины и девочки, которые он совершил более 20 лет назад на востоке столицы, передает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Согласно материалам дела, осужденный встретил свою первую жертву 2 октября 2002 года в Ивановском лесопарке спустя два месяца после своего освобождения из заключения. Он, угрожая ножом, надругался над женщиной и избил, в результате чего она скончалась.

Ведомство добавило, что на вторую жертву он напал 2 июля 2003 года на улице 2-й Владимирской. Девушку Громков также изнасиловал, а после изготовил из фрагмента майки потерпевшей петлю и задушил.

Как отметили в прокуратуре, генетические экспертизы, проведенные в ходе дополнительного расследования, подтвердили его виновность. В данный момент приговор в законную силу не вступил.

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