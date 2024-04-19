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19 апреля, 17:15

Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании супруги на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Люблинский районный суд Москвы арестовал 55-летнего подозреваемого в изнасиловании своей супруги. Об этом пишет пресс-служба столичного СКР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 апреля в квартире жилого дома на улице Перерва. Уточняется, что супруги находятся в процессе развода.

Кроме того, мужчина долгое время не проживал с супругой совместно. Его задержали и предъявили обвинение по статьям 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и 131 УК РФ ("Изнасилование").
 
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее был судим за серию аналогичных преступлений и убийство", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего курсанта МЧС Евгения Анисифоровича, который в 2022 году изнасиловал и убил 16-летнюю девушку.

Фото подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста появилось в Сети

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