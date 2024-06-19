Суд дал фигурантам дела об убийстве Моторолы от 12 лет колонии до пожизненного заключения

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Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом передает ТАСС.

Судья назначил Александру Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Александру Тимошенко – 12 лет тюрьмы, Василию Чурилову – 13 лет, Артему Ену – 17 лет. Как пишет агентство, основной фигурант по делу – Погорелов.

Павлов погиб в октябре 2016-го. Полицейские утверждают, что Погорелов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) разместил бомбу на крыше лифта дома, где жил погибший, и привел ее в действие.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что обвиняемые заранее спланировали подрыв подъезда дома в Донецке. По версии следствия, решение об убийстве они приняли в период с июня до середины октября 2016 года.

В июне 2024-го прокурор запросил от 24 лет строгого режима до пожизненного заключения всем обвиняемым в покушении на Захарченко и убийстве Павлова.