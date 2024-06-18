Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы

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Прокурор запросил от 24 лет строгого режима до пожизненного срока Александру Погорелову, Василию Чурилову, Александру Тимошенко и Артему Ену, которых обвиняют по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, а также в убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола), сообщает РИА Новости.

При этом ни один из фигурантов не признал вину в суде. Так, Чурилов сказал, что никогда не выступал против России и властей ДНР и его "использовали втемную".

Приговор станет известен 19 июня в 10:00 по московскому времени.

В ходе проведенного расследования правоохранители установили, что подсудимые по заранее составленному плану запланировали подрыв подъезда дома в Донецке, где проживал Павлов. По версии следователей, решение об убийстве Павлова обвиняемые приняли в период с июня до середины октября 2016 года.

Полицейские утверждают, что Погорелов по заданию СБУ разместил бомбу на крыше лифта и привел ее в действие примерно в 20:00 по московскому времени 16 октября 2016 года.

Арсен Павлов погиб в Донецке в октябре 2016 года. Тогда ответственность взяло на себя экстремистское сообщество Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация).

