Задержанных по делу о покушении на Захарченко обвиняют в убийстве Моторолы – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Задержанных по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко обвиняют также в убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом рассказал ТАСС источник в полиции.

По информации источника, по заранее составленному плану подсудимые запланировали подрыв подъезда дома в Донецке, где проживал Павлов. Как утверждают следователи, решение об убийстве Павлова приняли в период с июня до середины октября 2016 года.

"Средством совершения взрыва было определено дистанционное приведение в действие самодельного взрывного устройства, которое должно располагаться на крыше кабины лифта, когда в ней будет находиться Павлов", – отметил собеседник издания.

Подозреваемый Алексей Погорелов по заданию СБУ разместил бомбу на крыше лифта и привел ее в действие примерно в 20:00 (по московскому времени) 16 октября 2016 года. Теперь дело обвиняемых будет рассматриваться в Южном окружном военном суде, добавил источник.

Захарченко возглавлял республику с 2014 года. Он погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка. Во время взрыва пострадали 11 человек, в том числе глава Минфина республики Александр Тимофеев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство главы ДНР – это теракт, совершенный Киевом. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым.

Арсен Павлов погиб в Донецке в октябре 2016 года. В самой Донецкой народной республике придерживаются версии о теракте, организованном спецслужбами Украины. Тогда ответственность взяло на себя экстремистское сообщество Misanthropic Division (запрещено в России).

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