Адвокат Филиппов: ртутному отравителю в Москве может грозить до 11 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Мужчине, который пытался отравить знакомого ртутью в столице, может грозить до 11 лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказал адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов.

Юрист отметил, что действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство. По его словам, 11 лет и 3 месяца лишения свободы являются максимальным сроком наказания за это преступление. При этом суд учитывает другие обстоятельства дела, например, поведение подозреваемого во время предварительного следствия или его семейное положение. Некоторые смягчающие обстоятельства могут снизить срок лишения свободы до 6 лет.



Никита Филиппов адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов Однако в данном случае полагаю, что основания для существенного снижения наказания отсутствуют, так как обвиняемый попытался скрыть факт преступления, не оказывал содействия органам предварительного следствия. При этом основания для назначения наказания по верхнему пределу ответственности тоже отсутствуют, так как обвиняемый все-таки признал вину, а негативные последствия его деяния были предотвращены врачами.

Кроме того, по мнению адвоката, владельцы пекарни, которую изначально обвиняли в отравлении, могут подать в суд на обвиняемого, так как в результате преступления могла пострадать деловая репутация заведения. Юрист отметил, что правовым инструментом для компенсации может стать взыскание упущенной выгоды.

"Доказать ее возникновение возможно путем сопоставления объемов продаж до и после инцидента с отравлением. В случае если после публикации в СМИ о случившемся объем продаж существенно снизился, а иные факторы, влияющие на продажи, отсутствовали, собственник пекарни вправе претендовать на получение возмещения упущенной выгоды с лица, совершившего преступление", – заключил адвокат.

Об инциденте стало известно 11 февраля. Двое мужчин были госпитализированы после употребления слоек, в которых они якобы нашли похожие на ртуть серебристые шарики. В связи с этим была временно закрыта пекарня "Мельница", где, как сообщалось, пострадавшие приобрели продукты.

Однако позднее выяснилось, что мужчина на почве ревности решил отравить своего знакомого ртутью. Для этого он приобрел четыре градусника и добавил их содержимое в шприц. Позднее злоумышленник влил вещество в пищу приятеля, когда они находились в кафе на юго-западе Москвы. В результате пострадавший был доставлен в больницу.

При этом, по информации следствия, обвиняемый сделал вид, что тоже отравился, для того чтобы избежать подозрений. Когда его доставили в больницу, он также скрывал от врачей информацию о своем удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Во время расследования дела злоумышленник признал вину и дал подробные показания.

