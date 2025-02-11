Два человека попали в НИИ Склифосовского после возможного отравления ртутью

Два человека доставлены в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после перекуса слойками. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в телеграм-канале

Пострадавшие рассказали, что обнаружили в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть.

Сотрудники скорой помощи оказали им первую помощь, промыв желудок на месте. Затем оба пациента были направлены в НИИ для дальнейшего обследования и лечения. В медучреждении им провели необходимые процедуры, в том числе и кишечный лаваж – полное промывание желудочно-кишечного тракта.

Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.

Между тем столичное управление Роспотребнадзора инициировало расследование по данному случаю.

Ранее врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину с осколками от пластикового подоконника. Восемь осколков вонзились в локоть мужчины, когда он работал на даче с бензопилой.

Врачи сделали рентген и заметили в мягких тканях локтя инородные фрагменты. В связи с этим мужчине сделали операцию, в ходе которой хирурги вытащили восемь осколков размерами 1х0,5 до 5х0,5 сантиметра.