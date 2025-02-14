В Москве возбуждено дело против мужчины, пытавшегося ртутью отравить знакомого

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили дело против мужчины, который из-за ревности пытался отравить ртутью своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, 9 января мужчина на почве ревности решил отравить своего знакомого ртутью. Для этого он приобрел четыре градусника и добавил их содержимое в шприц. Позднее, 11 февраля, злоумышленник влил вещество в пищу приятеля, когда они находились в кафе на юго-западе Москвы. В результате пострадавший был доставлен в больницу.

При этом, как уточняет ведомство, обвиняемый сделал вид, что тоже отравился, для того, чтобы избежать подозрений. Когда его доставили в больницу, он также скрывал от врачей информацию о своем удовлетворительном состоянии.

"В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай, стремясь ввести следствие в заблуждение и воспрепятствовать установлению объективных обстоятельств дела", – отметили следователи.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Во время расследования дела злоумышленник признал вину и дал подробные показания.

Об инциденте стало известно 11 февраля. Двое мужчин были госпитализированы после употребления слоек, в которых они якобы нашли похожие на ртуть серебристые шарики.

В связи с этим была временно закрыта пекарня "Мельница", где, предположительно, мужчины приобрели продукты. Роспотребнадзор при этом выявил грубые нарушения в заведении. Установлено, что у пекарни отсутствовали документы, подтверждающие качество сырья. Также выявлено несоблюдение технологических процессов изготовления продукции и отсутствие поточности технологических процессов.

