Роспотребнадзор выявил нарушения в столичной пекарне после отравления ртутью

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Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в столичной пекарне "Мельница" на Симферопольском бульваре, где двое мужчин предположительно отравились ртутью. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Управление проводит эпидемиологическое расследование. По данным надзорного ведомства, были отобраны пробы продукции и сырья для лабораторных исследований. Кроме того, установлено, что у пекарни отсутствовали документы, подтверждающие качество сырья. Также выявлено несоблюдение технологических процессов изготовления продукции и отсутствие поточности технологических процессов.

Всего изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. Материалы готовятся для передачи в суд, сама пекарня опечатана.

Известно, что один из пострадавших, 45-летний мужчина, был главным технологом. Вместе с 46-летним коллегой он проходил недельный курс повышения квалификации, сообщает МК.

Во время обеденного перерыва мужчины купили несколько слоек в пекарне. Купленный товар продавец положил клиентам в пакет. По словам родных одного из пострадавших, они успели съесть по трети булочек, после чего почувствовали сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. Мужчины успели предупредить родных о плохом самочувствии.

Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в отделение токсикореанимации больницы. К вечеру их состояние удалось стабилизировать.

"Я с мужем разговаривала минуту, когда его забирали в больницу. Он сказал, что увидел в слойке капли ртути. Врач сообщил, что супруг съел лишь треть слойки. На работе он с никакими токсическими материалами не взаимодействует, не говоря уже о ртути", – сказала супруга одного из пострадавших.

О произошедшем стало известно 11 февраля. Двое мужчин были госпитализированы после употребления слоек, в которых они нашли похожие на ртуть серебристые шарики.

В связи с этим была временно закрыта пекарня "Мельница", где предположительно мужчины приобрели продукты. Следователи проводят процессуальную проверку.