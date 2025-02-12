Сеть "Дикси" опровергла, что пирожки с ртутью были куплены в их магазине

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Отравившиеся слойками с ртутью не покупали продукцию в магазине "Дикси", сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сети магазинов.

"Пострадавшие не заходили в магазин "Дикси" и, соответственно, не приобретали в нем пирожки – об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов", – объяснили в компании.

В одном здании с сетевым магазином работают точки общепита, в которых и могла оказаться отравленная продукция, предположили в "Дикси". Кроме того, сеть находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами, а также содействует в установлении всех причин инцидента.

Два человека были госпитализированы 11 февраля после употребления слоек. Пострадавшие рассказали, что нашли в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть. После этого была временно закрыта пекарня "Мельница" на Симферопольском бульваре. Следователи проводят процессуальную проверку.

