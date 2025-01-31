СК возбудил дело по факту массового отравления шаурмой в Пермском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в городе Кунгуре Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

В социальных сетях ранее появилась информация, что 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждение в Кунгуре с жалобами на отравление после покупки шаурмы в кафе на улице Коммуны. Позднее ТАСС в прокуратуре региона сообщили об увеличении количества пострадавших до 25, среди них – 10 детей.

На данный момент СК совместно с Роспотребнадзором проводят проверку места происшествия, в ходе которой изымается документация, проводится допрос сотрудников предприятия общественного питания и производится судебная экспертиза. Работа кафе временно приостановлена.

"Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства", – добавил СК.

Ранее свыше 30 человек отравились в санатории "Сосновый бор" на юге Красноярского края. Пенсионеры после завтрака пожаловались на ухудшение состояния здоровья. У них выявили признаки кишечной инфекции. Предполагалось, что они могли отравиться омлетом. Сотрудники СК при изъятии партии яиц предположили, что продукция могла быть просрочена.

