Норовирус выявлен у 16 детей в школе под Саратовом

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Романов"

В средней школе №3 города Маркса в Саратовской области у 16 учащихся выявили норовирус, рассказал глава Марксовского района Дмитрий Романов в своем телеграм-канале.

До этого управление Роспотребнадзора по области заявило о приостановлении с 16 января очных занятий в данной школе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди школьников. В результате эпидрасследования у персонала образовательного учреждения обнаружили РНК норовируса второго генотипа.

"У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на 7 дней", – отметил Романов.

Глава Марксовского района также добавил, что работа школы была временно приостановлена до 23 января.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области, администрации района", – заключил Романов.

Ранее заболевание норовирусом второго типа также обнаружили у девяти младенцев в Екатеринбурге в конце декабря 2024 года. Все они заразились после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа родителей.

Известно, что там присутствовали мать с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью с признаками отравления. Тогда у ребенка был выявлен норовирус. При этом было установлено, что дети до года питались блюдами из службы доставки готовой еды, что недопустимо для их раннего возраста.