18 января, 17:10Общество
Норовирус выявлен у 16 детей в школе под Саратовом
Фото: телеграм-канал "Дмитрий Романов"
В средней школе №3 города Маркса в Саратовской области у 16 учащихся выявили норовирус, рассказал глава Марксовского района Дмитрий Романов в своем телеграм-канале.
До этого управление Роспотребнадзора по области заявило о приостановлении с 16 января очных занятий в данной школе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди школьников. В результате эпидрасследования у персонала образовательного учреждения обнаружили РНК норовируса второго генотипа.
"У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на 7 дней", – отметил Романов.
Глава Марксовского района также добавил, что работа школы была временно приостановлена до 23 января.
"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области, администрации района", – заключил Романов.
Ранее заболевание норовирусом второго типа также обнаружили у девяти младенцев в Екатеринбурге в конце декабря 2024 года. Все они заразились после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа родителей.
Известно, что там присутствовали мать с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью с признаками отравления. Тогда у ребенка был выявлен норовирус. При этом было установлено, что дети до года питались блюдами из службы доставки готовой еды, что недопустимо для их раннего возраста.
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