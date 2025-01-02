02 января, 08:15Общество
Роспотребнадзор сообщил о случае инфекции из-за холероподобного вибриона в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Случай острой кишечной инфекции, вызванный холероподобным вибрионом, зафиксировали в Красноярском крае у женщины, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
"В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", – указало ведомство.
Заболевшая находилась на Пхукете с 14 по 26 декабря 2024 года. Предварительно, она употребляла в качестве еды сырые устрицы, а после возвращения в Россию у нее появились признаки инфекции.
В связи со случившемся специалисты провели дезинфекционную обработку борта самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.
В настоящее время россиянка уже выписана из стационара, добавил Роспотребнадзор.
Ранее Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в московской школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. По словам директора учреждения Елены Дегтяревой, в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов.
Специалисты надзорного ведомства взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактируют с детьми, а также отобрали смывы поверхностей.
В московской школе № 1512 не выявили вирусов после сообщений об отравлении детей