Роспотребнадзор сообщил о случае инфекции из-за холероподобного вибриона в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случай острой кишечной инфекции, вызванный холероподобным вибрионом, зафиксировали в Красноярском крае у женщины, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", – указало ведомство.

Заболевшая находилась на Пхукете с 14 по 26 декабря 2024 года. Предварительно, она употребляла в качестве еды сырые устрицы, а после возвращения в Россию у нее появились признаки инфекции.

В связи со случившемся специалисты провели дезинфекционную обработку борта самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время россиянка уже выписана из стационара, добавил Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в московской школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. По словам директора учреждения Елены Дегтяревой, в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов.

Специалисты надзорного ведомства взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактируют с детьми, а также отобрали смывы поверхностей.

