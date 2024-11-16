Число обращений к врачам после посещения столовой в Новочебоксарске увеличилось до 205

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За помощью к врачам после посещения школьной столовой в городе Новочебоксарске обратились 205 человек, передает пресс-служба Минздрава Чувашской Республики.

"Количество госпитализированных детей остается прежним – 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пациентам оказывается квалифицированная медпомощь, дети же находятся под пристальным наблюдением педиатров.

15 ноября стало известно, что более сотни человек, употреблявших еду в школьной столовой Новочебоксарска, обратились к медикам.

Позже выяснилось, что в пищеблоке учебного заведения обнаружен РНК норовируса, а также установлен ряд нарушений санитарного законодательства.

В результате во данному факту уже возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание").