Уральский суд приостановил работу кафе, где 12 гостей заразились гепатитом

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Краснотурьинский городской суд приостановил работу кафе, в котором 12 посетителей заразились гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В сообщении указано, что две точки закусочных Giro Burger закрыты на 90 дней. Специалисты ведомства проводят расследование по каждому из 12 случаев заражения.

Отмечается, что за заболевшими и теми, кто с ними контактировал, установлено медицинское наблюдение, а также организована вакцинация контактных лиц (119 человек) в очагах. Кроме того, указала пресс-служба, сотрудники Роспотребнадзора, врачи и волонтеры медицинского колледжа обходят ближайшие к точке общепита дома и учреждения, чтобы выявить возможные случаи заболевания. Как рассказал представитель ведомства, таким способом уже получилось выявить одного из заболевших, который не обратился за помощью к медикам.

Ранее сообщалось, что у 14 жителей села Петропавловка Джидинского района Бурятии выявили возбудителя сальмонеллеза. До этого они съели шаурму в сельском киоске. Пострадавших госпитализировали, а сотрудники местного Роспотребнадзора провели обследование точки общепита и нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, из-за чего работа киоска была приостановлена.

Ход и результаты эпидемиологического расследования прокуратура Бурятии поставила на контроль. Там указали, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Роспотребнадзор заявил, что в России не было случаев гепатита неизвестного происхождения