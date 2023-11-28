Сальмонеллез обнаружили у 14 съевших шаурму жителей Бурятии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возбудителя сальмонеллеза выявили у 14 жителей села Петропавловка Джидинского района Бурятии, которые до этого съели шаурму в сельском киоске. Об этом сообщила пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

Пострадавшие граждане были госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в пресс-службе.

"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование объекта общепита, на котором выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в настоящее время деятельность пункта питания приостановлена", – подчеркнули в ведомстве.

Также продолжаются исследования проб пищевых продуктов, воды, смывов, а также биологических образцов работника фастфуда, указали в пресс-службе.

Кроме того, после сообщения районной больницы о пострадавших прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и итоги эпидемиологического расследования Роспотребнадзора.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

До этого стало известно, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.

Ранее, в сентябре, в городе Льгове Курской области произошло массовое пищевое отравление шаурмой. Всего пострадали 14 человек, а одна из них скончалась от инфекционно-токсического шока.

Отравившиеся в столичном "Бистро-24" планируют судиться с владельцем кафе