28 ноября, 10:27Происшествия
Сальмонеллез обнаружили у 14 съевших шаурму жителей Бурятии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возбудителя сальмонеллеза выявили у 14 жителей села Петропавловка Джидинского района Бурятии, которые до этого съели шаурму в сельском киоске. Об этом сообщила пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.
Пострадавшие граждане были госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в пресс-службе.
"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование объекта общепита, на котором выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в настоящее время деятельность пункта питания приостановлена", – подчеркнули в ведомстве.
Также продолжаются исследования проб пищевых продуктов, воды, смывов, а также биологических образцов работника фастфуда, указали в пресс-службе.
Кроме того, после сообщения районной больницы о пострадавших прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и итоги эпидемиологического расследования Роспотребнадзора.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
До этого стало известно, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.
Ранее, в сентябре, в городе Льгове Курской области произошло массовое пищевое отравление шаурмой. Всего пострадали 14 человек, а одна из них скончалась от инфекционно-токсического шока.
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