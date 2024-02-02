Девять человек госпитализировали с пищевым отравлением в Иркутске

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Девять человек, включая двух детей, попали в больницу с пищевым отравлением в Иркутске. По предварительным данным, они приобретали еду в одной из точек общепита, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Сегодня медики областного центра сообщили о нескольких случаях пищевого отравления жителей Ленинского района. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция", – указал он.

Как подчеркнул глава Иркутской области, следователи и специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверят обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь.

В конце декабря прошлого года в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что почти 50 жителей Плавска заболели кишечной инфекцией, одной из причин которой могла стать зараженная водопроводная вода. У большинства заразившихся выявили норовирус.

На фоне случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Позже руководитель следствия по региону Владимир Усов заявил, что в городе в общей сложности отравились более 200 человек. Он добавил, что все, кто почувствовал ухудшение самочувствия, пили сырую воду.

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