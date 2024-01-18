Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте

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Три человека, включая ребенка, погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, пятерых членов семьи обнаружили без сознания в частном доме Учтепинского района Ташкента. 36-летняя женщина и 5-летняя девочка скончались на месте, 39-летний мужчина умер в больнице. Оставшихся в живых 12-летнюю и годовалую девочек отвезли в токсикологическое реанимационное отделение республиканского центра экстренной медпомощи.

По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, из дома взяли образцы продуктов питания и лекарств, чтобы установить причины смерти людей, а также ведется следствие, заключили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик погиб из-за отравления газом в Ульяновске, еще двух человек госпитализировали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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