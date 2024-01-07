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Ребенок умер от отравления газом в Ульяновске, еще два человека госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, утром 7 января в квартире дома, расположенного на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, нашли тело 13-летнего мальчика. Причиной смерти, предположительно, стало отравление бытовым газом. Как указало ведомство, еще двух женщин госпитализировали, сейчас им оказывается медпомощь.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

По информации пресс-службы, сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося, также назначен комплекс необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Уточняется, что 3 января в одной из квартир Люберец нашли тела двух мужчин без признаков жизни. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, уточнило ведомство. Предварительно, люди отравились угарным газом, указал СК.

Названа еще одна возможная причина отравления людей в жилом доме в Люблине