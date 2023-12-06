06 декабря, 17:19Происшествия
Семья могла отравиться газом в Крыму из-за неисправности котла
Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"
Неисправность газового котла, по предварительной информации, была причиной отравления семьи из семи человек угарным газом в частном доме в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.
Отмечается, что в котле выявили повреждение автоматического датчика, контролирующего обратную тягу. Помещения дома заполнились углекислым газом в результате неисправности.
В сообщении уточнили, что трое детей погибшей супружеской пары находятся в больнице. Медики стабилизируют их состояние, ухудшений здоровья не наблюдается.
В СК добавили, что в рамках дела назначили экспертизы с привлечением специалистов газовой сферы.
Об инциденте стало известно 4 декабря. В частном домовладении села Укромного были обнаружены тела четырех человек – супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом.
По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
До этого семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В результате произошедшего медицинская помощь потребовалась двум несовершеннолетним и 18-летнему молодому человеку.
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