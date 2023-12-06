Семья могла отравиться газом в Крыму из-за неисправности котла

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Неисправность газового котла, по предварительной информации, была причиной отравления семьи из семи человек угарным газом в частном доме в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Отмечается, что в котле выявили повреждение автоматического датчика, контролирующего обратную тягу. Помещения дома заполнились углекислым газом в результате неисправности.

В сообщении уточнили, что трое детей погибшей супружеской пары находятся в больнице. Медики стабилизируют их состояние, ухудшений здоровья не наблюдается.

В СК добавили, что в рамках дела назначили экспертизы с привлечением специалистов газовой сферы.

Об инциденте стало известно 4 декабря. В частном домовладении села Укромного были обнаружены тела четырех человек – супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

До этого семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В результате произошедшего медицинская помощь потребовалась двум несовершеннолетним и 18-летнему молодому человеку.

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