16 января, 21:37Происшествия
Омлет мог стать причиной отравления отдыхавших в санатории под Красноярском
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Пенсионеры, которые отдыхали в санатории "Сосновый бор" на юге Красноярского края, могли отравиться омлетом. Такую версию выдвинула пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону в беседе с РИА Новости.
Именно поэтому, как сообщили в ведомстве, следователи изъяли партию яиц. Сотрудники регионального СК предполагают, что продукция могла быть просрочена.
О том, что свыше 30 человек отравились в санатории в Минусинском районе, стало известно вечером 16 января. По версии следствия, пенсионеры, отдыхавшие в "Сосновом бору", после завтрака пожаловались на ухудшение состояния здоровья.
У них выявили признаки кишечной инфекции. За медпомощью обратились 32 человека, из них 5 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхали свыше 100 человек. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.