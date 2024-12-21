Двое взрослых и 15 детей госпитализированы после купания в бассейне в Тобольске

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Двое взрослых и 15 детей отравились парами хлора в бассейне в Тобольске Тюменской области. Они госпитализированы, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По версии следствия, компания взрослых с несовершеннолетними находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет почувствовали недомогание в виде кашля, покраснения глаз, кожи и тошноты.

По данным регионального департамента здравоохранения, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

"На месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. 15 несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината были госпитализированы в Москву с кишечной инфекцией. Все заболевшие питались в закрытой столовой для сотрудников комбината "СС Ресторанс энд кафе".

В связи с выявленными нарушениями российского санитарного законодательства было решено временно закрыть кафе и опечатать предприятие. Помимо этого, Роспотребнадзор начал готовить связанные с инцидентом материалы к передаче в Преображенский районный суд.

