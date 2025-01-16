Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края

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Свыше 30 человек отравились в санатории в Минусинском районе на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в четверг, 16 января, пенсионеры, отдыхающие в санатории "Сосновый бор", после завтрака пожаловались на ухудшение состояния здоровья. У них выявили признаки кишечной инфекции. За медпомощью обратились 32 человека, из них 5 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Всего, как сообщает ведомство, в санатории отдыхали свыше 100 человек. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины распространения инфекции.

Ранее 14 человек были госпитализированы с признаками отравления в Рамонском районе Воронежской области. Все они пообедали в одной столовой. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и назначили лабораторные исследования.

