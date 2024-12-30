В Воронежской области 14 человек отравились обедом в столовой

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В Рамонском районе Воронежской области 14 человек были госпитализированы с признаками отравления после обеда в столовой, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу областного правительства.

Из них 13 находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший – в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой.

В данный момент специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проводят с ними лабораторные исследования. После проведения санитарно-эпидемиологического расследования будут сделаны выводы о причине отравления.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали 21 человека с отравлением после посещения ресторана "Токио Сити". У 12 заболевших в биологическом материале выявили сальмонеллу. Региональное управление Роспотребнадзора провело дезинфекционные мероприятия, а также организовало комплекс противоэпидемических мер.