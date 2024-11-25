Роспотребнадзор опроверг отравление детей водой в школе Москвы

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Управление Роспотребнадзора по Москве исключило отравление детей водой из кулера в школе на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба школы № 1512.

По результатам исследований образцов питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у работников образовательного учреждения норовирусы не были выявлены. В ведомстве предположили, что дети могли заразиться контактно-бытовым путем от первых заболевших.

По информации столичного Роспотребнадзора, всем 32 школьникам, которые обращались в поликлинику, была оказана амбулаторная помощь, на данный момент дети выздоровели. В понедельник, 25 ноября, в школе был возобновлен учебный процесс, уточнили в пресс-службе.

"Норовирусы очень заразны: буквально десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей", – добавила главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова.

Роспотребнадзор 18 ноября приостановил образовательную деятельность в школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. Специалисты взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми, а также отобрали смывы поверхностей.

Сообщалось, что ученики почувствовали недомогание, выпив воду из кулера. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

