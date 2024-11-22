Число госпитализированных после отравления в школе Канска увеличилось до 37

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Число госпитализированных после отравления в школе города Канска Красноярского края увеличилось до 37. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный главк СК России.

По данным ведомства, в Канскую межрайонную больницу доставлены 34 ученика и три сотрудника образовательного учреждения. В данный момент школа работает в дистанционном режиме.

Ранее дети массово отравились в школе № 76 в городе Красноярске. В медучреждения с признаками отравления поступили 23 учащихся с 1-го по 11-й класс. Двух школьников госпитализировали, остальные лечатся дома.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. При этом в мэрии отметили, что в образовательном учреждении не было просроченной еды. Саму столовую осмотрели специалисты.

До 27 ноября школа перешла на дистанционное обучение. Меры приняты по рекомендации Роспотребнадзора.