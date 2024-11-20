Мэрия Красноярска заявила об отсутствии просрочки в школе, где отравились дети

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В школе Красноярска, где 23 ученика после столовой обратились за медицинской помощью, не было просрочки. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как отметили в мэрии, столовую осмотрели специалисты. Однако о причинах заболевания пока говорить рано.

Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Свердловского района Красноярска. В медучреждения с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. Были госпитализированы два ученика, остальные находятся на домашнем лечении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят в школе следственные действия.