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20 ноября, 09:32

Происшествия

Мэрия Красноярска заявила об отсутствии просрочки в школе, где отравились дети

Фото: depositphotos/Zoooom

В школе Красноярска, где 23 ученика после столовой обратились за медицинской помощью, не было просрочки. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как отметили в мэрии, столовую осмотрели специалисты. Однако о причинах заболевания пока говорить рано.

Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Свердловского района Красноярска. В медучреждения с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. Были госпитализированы два ученика, остальные находятся на домашнем лечении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят в школе следственные действия.

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