20 ноября, 10:20Происшествия
В Красноярске школа ушла на дистант после массового отравления детей
Фото: depositphotos/fabian19
В Красноярске школа № 76, где ранее массово отравились дети, перешла на дистанционное обучение с 21 по 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Отмечается, что меры были приняты по рекомендации Роспотребнадзора.
О массовом отравлении учеников в одной из школ Свердловского района Красноярска стало известно 19 ноября. В медучреждения с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. Были госпитализированы два ученика, остальные находятся на домашнем лечении.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят в школе следственные действия.
При этом в мэрии города заявили, что в школе не было просрочки. Саму столовую осмотрели специалисты.
Роспотребнадзор приостановил работу одной школы в Москве из-за случая кишечной инфекции