В Красноярске школа ушла на дистант после массового отравления детей

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В Красноярске школа № 76, где ранее массово отравились дети, перешла на дистанционное обучение с 21 по 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что меры были приняты по рекомендации Роспотребнадзора.

О массовом отравлении учеников в одной из школ Свердловского района Красноярска стало известно 19 ноября. В медучреждения с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. Были госпитализированы два ученика, остальные находятся на домашнем лечении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят в школе следственные действия.

При этом в мэрии города заявили, что в школе не было просрочки. Саму столовую осмотрели специалисты.