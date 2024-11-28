В Петербурге госпитализировали 21 человека из-за отравления в ресторане

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В Санкт-Петербурге 21 человек был госпитализирован с отравлением после посещения ресторана "Токио Сити". Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в телеграм-канале.

"Зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что у 12 заболевших в биологическом материале была выявлена сальмонелла.

Управление Роспотребнадзора провело дезинфекционные мероприятия, а также организовало комплекс противоэпидемических мер. Там также отметили, что готовы выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Ранее Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в московской школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. По словам директора учреждения Елены Дегтяревой, в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов.

Специалисты надзорного ведомства взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактируют с детьми, а также отобрали смывы поверхностей. Проводилась проверка для установки причин и выявления условий возникновения очага инфекции.