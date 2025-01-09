РИА Новости: не менее 80 человек отравились после посещения пекарни в Перми

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Не менее 80 человек, по предварительным данным, отравились после покупки продукции в пермской пекарне, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Точное количество пока устанавливается", – рассказал собеседник.

В Перми пострадавшие начали поступать в больницу с острыми кишечными инфекциями с 29 декабря 2024 года. Роспотребнадзор подчеркивал, что все они посещали точки продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница". У заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.

После произошедшего региональное управление СК РФ завело уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас в инциденте разбираются следователи, которые опрашивают потерпевших и персонал заведения.

По данным СМИ, в Перми находится свыше 30 магазинов-пекарен "Хлебница", многие из которых расположены в центре города. Здесь можно купить не только хлеб, булки и пирожки с начинками, но салаты, гарниры, а также другую продукцию.

Ранее 14 человек были госпитализированы с признаками отравления в Рамонском районе Воронежской области. Все они пообедали в одной столовой. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проводят с ними лабораторные исследования. Точные причины отравления пока неизвестны.

