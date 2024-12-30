"ВкусВилл" приостановил поставки пельменей "Мясное ассорти"

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Торговая сеть "ВкусВилл" заблокировала партию пельменей "Мясное ассорти" от производителя "Чали" после информации о нарушениях, а также приостановила новые поставки этой продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали во "ВкусВилле", 23 декабря были получены сведения от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в пельменях "Мясное ассорти", произведенных 7 ноября 2024 года. В тот же день данная партия была заблокирована. Запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На данный момент продукции из этой партии нет в ассортименте доставки и магазинах сети, уточнили в пресс-службе.

Ранее один из телеграм-каналов написал, что в Москве после употребления пельменей "Мясное ассорти" от производителя ООО "Чали" отравились двое детей. Отмечалось, что в продукции выявили сальмонеллу.

Когда "ВкусВилл" получил обращение от покупателя, то образец из партии, на которую поступила жалоба, направили на дополнительные лабораторные проверки. Две разные внешние лаборатории не нашли нарушений в продукте, уточнили в компании.

Вся продукция "ВкусВилл" проходит регулярные лабораторные проверки, в том числе пельмени от "Чали". Продукцию проверили в сентябре и нарушений не выявили, указали в пресс-службе ретейлера.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали 21 человека с отравлением после посещения ресторана "Токио Сити". У 12 заболевших в биологическом материале выявили сальмонеллу. Региональное управление Роспотребнадзора провело дезинфекционные мероприятия, а также организовало комплекс противоэпидемических мер.