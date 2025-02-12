12 февраля, 09:23Происшествия
Столичную пекарню закрыли после отравления двух человек ртутью
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Столичную пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре временно закрыли после отравления двух человек якобы тяжелыми металлами. Роспотребнадзор Москвы начал расследование, сообщает телеграм-канал ведомства.
"В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", – говорится в сообщении.
Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками 11 февраля. Пострадавшие рассказали, что обнаружили в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть.
Сотрудники скорой помощи оказали им первую помощь, промыв желудок на месте. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.
Столичную пекарню "Мельница" временно закроют из-за отравления покупателей ртутью