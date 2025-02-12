Столичную пекарню закрыли после отравления двух человек ртутью

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Столичную пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре временно закрыли после отравления двух человек якобы тяжелыми металлами. Роспотребнадзор Москвы начал расследование, сообщает телеграм-канал ведомства.

"В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", – говорится в сообщении.

Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками 11 февраля. Пострадавшие рассказали, что обнаружили в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть.

Сотрудники скорой помощи оказали им первую помощь, промыв желудок на месте. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.