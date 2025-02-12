Глава СК поручил доложить о проверке по факту отравления ртутью в Москве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления ртутью в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

В настоящее время следственными органами проводится процессуальная проверка.

Два человека попали в НИИ Склифосовского в Москве после перекуса слойками 11 февраля. Пострадавшие рассказали, что обнаружили в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

Пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре, где были куплены слойки, временно закрыли по факту произошедшего. Роспотребнадзор Москвы начал расследование.

При этом пострадавшие москвичи могли купить слойки не в пекарне, а в супермаркете. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах. Проверку проведут и в магазине на факт наличия ртути.