Более 40 учеников лицея в Чувашии обратились в больницу

Фото: телеграм-канал "ЧувашияСледком"

В Чувашии 41 ученик лицея обратился в больницу с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

До этого министерство здравоохранения региона сообщало о семи учениках, которым потребовалась медпомощь.

"Один из детей был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Вечером 4 февраля и 5 февраля в медицинское учреждение обратился 41 ребенок из числа учащихся лицея с жалобами на плохое состояние здоровья. Четверо детей госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно", – уточняют следователи.

Расследуется уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление. Специалисты планируют провести ряд экспертиз. Следователи оценят, соблюдались ли санитарные требования при организации питания в образовательном учреждении.

Ранее пять школьников попали в больницу из-за отравления средством от крыс в Приморье. Речь идет об учениках второго класса школы в селе Покровка. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

