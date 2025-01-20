Пять школьников госпитализированы из-за отравления средством от крыс в Приморье

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Пять школьников попали в больницу из-за отравления средством от крыс в Приморье. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Речь идет об учениках второго класса школы в селе Покровка. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Предварительно установлено, что дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении", – говорится в публикации.

Правоохранители уже допросили директора образовательного учреждения и осмотрели место происшествия.

Выяснилось, что во время перемены школьники контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе, уточнили в региональной прокуратуре. Надзорное ведомство намерено оценить действия сотрудников учреждения.

Ранее в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане отравились 12 школьников. Они доставлены в клиническую инфекционную больницу. Потерпевшими оказались старшеклассники – участники республиканской олимпиады по химии, которые почувствовали недомогание после обеда в столовой.

