Жена подозреваемого в убийстве в Подольске: он хотел утихомирить толпу под окнами

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Василий Петров, которого подозревают в убийстве женщины в Подольске, хотел утихомирить толпу под окнами. Об этом супруга 57-летнего мужчины рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По словам женщины, на следующий день у их дочери был экзамен, а компания сильно шумела и мешала спать. При этом оружие Петров собрал якобы для самообороны. Также отмечается, что мужчина работает в компании по производству насосов для воды и характеризуется родственниками и знакомыми положительно.

При этом не исключено, что смертельный выстрел в девушку мог сделать один из ее друзей. Такую версию, по данным телеграм-канала, рассматривает следствие.

"Выстрел прозвучал, когда оружие у него (Петрова. – Прим. ред.) пытались отобрать сразу несколько человек, включая погибшую, была потасовка, в ходе которой крючок мог спустить любой из ее участников", – отметили авторы телеграм-канала.

Мать погибшей девушки, в свою очередь, рассказала, что ее дочь после встречи с друзьями собиралась зайти к ней в гости.

Инцидент произошел ночью на Железнодорожной улице в микрорайоне Климовск. В дежурную часть полиции поступила информация, что возле одного из домов слышны звуки, похожие на выстрелы.

Как было установлено, компания из четырех человек распивала во дворе спиртное, и к ним вышел недовольный шумом местный житель с самодельным огнестрельным оружием. В ходе возникшего конфликта у него попытались отнять оружие. В этот момент произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело об убийстве. Сам мужчина в настоящее время находится в больнице с множественными переломами. Прокуратура взяла расследование дела на контроль.