Дело возбуждено после убийства женщины в ходе конфликта из-за шума в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Подольске Московской области возбуждено уголовное дело после убийства женщины в ходе ночного конфликта из-за шума во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Установлено, что ночью компания из четырех человек распивала во дворе спиртное. Недовольный шумом местный житель, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел к ним на улицу. В ходе возникшего конфликта у него попытались отнять оружие. В этот момент произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин.

"В настоящее время мужчина находится в больнице с множественными переломами, поскольку после случившегося подвергся избиению остальными участниками конфликта", – говорится в сообщении.

Следователи изъяли оружие, две гильзы и упаковку с патронами. Также допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. Будет дана оценка факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также получения мужчиной тяжких травм.

Прокуратура также взяла на контроль расследование уголовного дела, сообщает телеграм-канал ведомства. Личность мужчины установлена, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Железнодорожной в микрорайоне Климовск. В дежурную часть полиции поступила информация, что возле одного из домов слышны звуки, похожие на выстрелы. Тогда уточнялось, что к шумевшим гражданам подошел местный житель с оружием, сделал замечание и выстрелил вверх. В результате началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел.

До этого неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину в Краснодарском крае. Инцидент произошел в селе Дзеберкой Туапсинского района. СМИ сообщали, что жертвой случившегося стал местный криминальный авторитет по прозвищу Красноярский.