Мужчина решил пошутить и выстрелил подруге в лоб в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Архангельской области и НАО"

В Коряжме Архангельской области 34-летний мужчина решил пошутить и выстрелил из пневматической винтовки в лоб своей 32-летней знакомой, сообщает следственное управление СКР по региону.

Несмотря на своевременную медицинскую помощь, женщина скончалась в больнице спустя несколько дней, не выходя из комы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

Ранее охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное. Мужчина нашел свою цель при помощи тепловизора и выстрелил из карабина, однако на линии огня оказалась девушка 2006 года рождения. Пострадавшая скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

