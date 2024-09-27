В Ленобласти пенсионерка выстрелила другой в ногу во время сбора грибов

Фото: depositphotos/gregorylee

Инцидент со стрельбой произошел в лесу поселка Западная Лица, где пенсионерки не смогли договориться о том, кто будет собирать грибы. После этого женщина выстрелила в ногу другой, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, одна из женщин, случайно встретив другую в лесу, выстрелила в нее из пистолета "Оса", ранив ее в бедро. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в полицию.

Подозреваемую в стрельбе задержали. Она отрицает факт стрельбы и говорит, что при себе не имела оружия.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, из какого оружия были произведены четыре выстрела. Пострадавшая получила легкие ранения и была направлена на амбулаторное лечение.

Ранее столичная полиция возбудила уголовное дело против злоумышленника, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в округе Мытищи. 26 сентября обвиняемый, находясь на берегу Пироговского водохранилища, несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем выбросил оружие.