СК возбудил дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно предварительной версии, днем 6 сентября в квартире дома по Аэровокзальной улице между мужчиной и его бывшей супругой, у которой он находился в гостях, произошел словесный конфликт. Женщина вышла из дома и позвала на помощь своего отца.

Однако, когда они вернулись, экс-супруг уже достал из сейфа охотничье ружье, принадлежащее хозяину дома. Испугавшись, женщина с отцом убежали из квартиры. Мужчина же, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.

Сейчас следователи выполняют необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в ведомстве.

Мужчина был задержан сотрудниками ГУ МВД по краю совместно с Росгвардией. Они же изъяли оружие и уточнили, что обошлось без пострадавших.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после ранения мужчины во время конфликта в Химках. По версии правоохранителей, мужчина сделал замечание нескольким людям из-за громко играющей музыки. После этого присутствовавший в компании злоумышленник достал оружие и выстрелил в потерпевшего, ранив его. Затем компания скрылась с места происшествия.