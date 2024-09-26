Стрелявший на пляже в Мытищах стал фигурантом уголовного дела

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уголовное дело возбуждено против злоумышленника, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина 1978 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

26 сентября обвиняемый, находясь на берегу Пироговского водохранилища, несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем выбросил оружие. Мужчина был задержан правоохранительными органами. В результате инцидента никто не пострадал.