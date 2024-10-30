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Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась в Байкаловском районе. По версии следователей, 29 октября мужчина нарушил правила охоты и технику безопасности и выстрелил из карабина, пытаясь попасть в диких животных, обнаруженных через тепловизионный прицел.

Однако на линии огня оказалась девушка 2006 года рождения, которую мужчина принял за животное. Пострадавшая скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее охотник случайно выстрелил в мужчину в Якутии. Все случилось в тот момент, когда первый целился в животное. Мужчину оперативно привезли в больницу, им оказался житель села Намцы.

