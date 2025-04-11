Неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в пятницу, 11 апреля, в селе Дзеберкой Туапсинского района, пишет интернет-портал "Кубань 24", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в СМИ сообщается, что жертвой случившегося стал местный криминальный авторитет по прозвищу Красноярский.

В пресс-службе отметили, что сейчас сотрудники полиции устанавливают личность преступника и его местонахождение.

Ранее в США трехлетняя девочка выстрелила в голову своей младшей сестре. Годовалую девочку в безжизненном состоянии забрали в больницу, пока ее матери не было дома. О случившемся женщина узнала от супруга, который позвонил ей по FaceTime.

В январе этого года в Коряжме Архангельской области 34-летний мужчина решил пошутить и выстрелил из пневматической винтовки в лоб своей 32-летней знакомой. Женщина скончалась в больнице спустя несколько дней, не выходя из комы. Правоохранители возбудили уголовное дело.